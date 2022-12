Το… διασκέδασε χθες ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος άφησε για λίγο τα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και μετέβη στο Κατάρ για να παρευρεθεί στον ημιτελικό της Γαλλίας απέναντι στο Μαρόκο.

Πριν φύγει για το γήπεδο είναι στους δημοσιογράφους: «Θα κερδίσουμε. Η Γαλλία θα κερδίσει».

Όταν έφτασε στο Al Bayt Stadium έκατσε στις επίσημες θέσεις, δίπλα στον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.

