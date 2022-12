Οι χειρότεροι φόβοι των γαλλικών αρχών επιβεβαιώθηκαν αφού κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που ακολούθησαν του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Μαροκινούς και Γάλλους, ένας νεαρός έχασε τη ζωή του.

Αμέσως μετά την λήξη του ημιτελικού, οι Γάλλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό, με τα επεισόδια να ξεσπούν ανάμεσα σε Γάλλους και Μαροκινούς που επιδόθηκαν σε ανταλλαγή φωτοβολίδων και μάχες σώμα με σώμα.

Διαβάστε επίσης: Αντουάν Γκριεζμάν – Ο μικρός πρίγκιπας ξαναβρήκε την ψυχή του

Άγρια επεισόδια καταγράφηκαν σε Μονπελιέ, Νίκαια, Παρίσι και Βρυξέλλες.

Ο νομάρχης της περιοχής του Ερό, Χους Μουτού, ανακοίνωσε πως ένα μικρό παιδί σκοτώθηκε.

«Ενα νέο παιδί χτυπήθηκε στο Μονπελιέ από έναν ασυνείδητο οδηγό μετά τον ημιτελικό. Πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά του στα επείγοντα του νοσοκομείου. Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στο συμβάν, ενώ αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το θύμα είναι ένας 14χρονος Μαροκινός.

Μαροκινοί οπαδοί φέρεται να προσπάθησαν να κλέψουν μια γαλλική σημαία από το παράθυρό του αυτοκινήτου, με τον οδηγό να κάνει αναστροφή και να παρασέρνει τον έφηβο πριν αναπτύξει ταχύτητα για να απομακρυνθεί.

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο, όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρει ανθρώπους που έχουν περικυκλώσει το όχημα, πιθανότατα ανάμεσα σε αυτούς και ο 14χρονος.

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv

— Greg Sayle (@freedom4UU) December 14, 2022