Νεκρός 14χρονος που τον χτύπησε αυτοκίνητο κατά τα επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ Γάλλων και Μαροκινών οπαδών. Το βίντεο του θανάσιμου τραυματισμού του παιδιού έχουν καταγράψει μάρτυρες και κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των γαλλικών Αρχών για επεισόδια μεταξύ οπαδών μετά τον ημιτελικό του Μουντιάλ στον οποίο επικράτησε η Γαλλία έναντι του Μαρόκου.

Μαροκινοί μεγάλος αριθμός των οποίων ζει στη Γαλλία πήραν βαριά την ήττα, Γάλλοι οπαδοί τους αντιμετώπισαν με την αλαζονεία του νικητή και ξέσπασαν επεισόδια. Η νύχτα στο Μονπελιέ και σε άλλες πόλεις έγινε μέρα από τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα.

🚨#BREAKING Riots Break out after the victory of France wins tonight’s game

📌#Montpellier | #France

Riots Break out after the victory of France winning the world cup as they clash between French and Moroccan supporters over France winning pic.twitter.com/PWFst4ktxT

