Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχτηκε απόψε ότι σκότωσε «κατά λάθος» μια έφηβη Παλαιστίνια κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Νωρίς το πρωί το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε τον θάνατο της Τζέινα Ζακάρνα, 16 ετών, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και ντόπιων μαχητών. Ο Χουσέιν αλ Σέιχ, υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής κυβέρνησης, ζήτησε να διενεργηθεί αμέσως έρευνα για την «εκτέλεση» της έφηβης, η κηδεία της οποίας έγινε λίγες ώρες αργότερα παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων.

«Από την προκαταρκτική έρευνα συμπεράναμε ότι η νεαρή κοπέλα σκοτώθηκε από ακούσια πυρά στρατιωτών οι οποίοι στόχευαν ενόπλους άνδρες σε μια ταράτσα, σε αυτόν τον τομέα», ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Τζέινα βρισκόταν στη στέγη του σπιτιού της όταν έγινε η ανταλλαγή πυρών. Βρέθηκε νεκρή αφού αποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

The 16-year-old Palestinian child, Jana Zakarneh, was shot dead by lsraeli forces in Jenin during a military raid. pic.twitter.com/AZx2tmjWYa

— Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) December 12, 2022