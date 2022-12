Απίστευτα σκληρές εικόνες κατέγραψε με κάμερα αυτόπτης μάρτυρας. Είναι η στιγμή που στρατιώτης των Ισραηλινών Δυνάμεων Κατοχής (IOF) πυροβολεί εν ψυχρώ έναν νεαρό Παλαιστίνιο στην πόλη Hawara, νότια της πόλης Nablus, σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο Ισραηλινός στρατιώτης φαίνεται να προσπαθεί να ακινητοποιήσει τον Παλαιστίνιο, ώσπου βγάζει όπλο και ανοίγει πυρ εναντίον του ρίχνοντάς του τέσσερις σφαίρες.

Διαβάστε επίσης: Νετανιάχου – Ο Ερντογάν με αποκαλούσε Χίτλερ κάθε 6 ώρες – Ηταν κολλητοί με τον Ομπάμα…

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά μήκος μίας πολυσύχναστης οδού στην πόλη Hawara, με την αστυνομία να αναφέρει, σύμφωνα με το ABC News, πως ο δράστης έφερε ένα μαχαίρι και αποπειράθηκε να διαρρήξει το αυτοκίνητο ενός ζευγαριού Ισραηλινών, πριν ο οδηγός, ο οποίος ήταν Ισραηλινός στρατιώτης σε άδεια, πυροβολήσει και τον τραυματίσει.

Στη συνέχεια, ο δράστης κινήθηκε προς τους συνοριακούς αστυνομικούς που περιπολούσαν εκεί κοντά, μαχαιρώνοντας έναν στο πρόσωπο, σύμφωνα πάντα με την ισραηλινή αστυνομία. Ο διοικητής της μονάδας προσπάθησε να συλλάβει τον δράστη, ενώ εκείνος φαίνεται να προσπαθεί να πάρει το όπλο του αξιωματικού, το οποίο πέφτει στο έδαφος. Ο αξιωματικός βγάζει τότε ένα πιστόλι από τη θήκη του και πυροβολεί, με τον νεαρό Παλαιστίνιο να πέφτει στο έδαφος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό εγείρει ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων, την ίδια στιγμή που οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης έχουν κάνει το 2022 το πιο θανατηφόρο έτος στη μακροχρόνια ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση από το 2006.

Media coverage: «An Israeli soldier shot and injured a young Palestinian man in Hawwara town, south of the occupied West Bank city of Nablus, a few minutes ago.» pic.twitter.com/O404XSUHmu

— Quds News Network (@QudsNen) December 2, 2022