Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ ξεκίνησαν σειρά κοινών αεροπορικών γυμνασίων, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το ισραηλινό γενικό επιτελείο (φωτογραφία, επάνω, από Israel Defense Forces).

Μαχητικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού εν πτήσει των δύο κρατών θ’ ασκηθούν επί αρκετές ημέρες για την αντιμετώπιση διαφόρων «σεναρίων» που συνδέονται με «περιφερειακές απειλές», συνόψισε ο ισραηλινός στρατός μέσω Twitter. Δεν υπεισήλθε σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε ακόμα – Μεσανατολικό: Οξυμένη η κατάσταση στη Δυτική Όχθη – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ

A series of joint aerial exercises between the IDF and the U.S. Armed Forces will begin today.

Fighter jets and refuelers from the IAF and the U.S. Air Force will take part in the exercise and simulate a number of scenarios in the face of regional threats.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 29, 2022