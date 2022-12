Μετανάστες που ξεπαγιάζουν από το κρύο, σύλλογοι που δεν έχουν χρήματα και ταλαιπωρημένοι κάτοικοι. Μια επίσκεψη της δημάρχου του Παρισιού Αν Ινταλγκό σε αφγανικό καταυλισμό αναζωπύρωσε τις εντάσεις γύρω από το μέρος που ήδη εκκενώθηκε δύο φορές μέσα σε έξι εβδομάδες.

Ο καταυλισμός που διαλύθηκε δύο φορές, στις 27 Οκτωβρίου και στις 17 Νοεμβρίου, βρίσκεται βορείως της γαλλικής πρωτεύουσας. Καταλήφθηκε και πάλι από 300 ανθρώπους. Το «95% Αφγανοί», σύμφωνα με τον Πολ Αλοζί, υπεύθυνο για θέματα μετανάστευσης στους Γιατρούς του Κόσμου (MdM). «Είναι ένας φαύλος κύκλος», δηλώνει.

«Οι περισσότεροι έρχονται για να ζητήσουν άσυλο και έκαναν το αίτημά τους στη νομαρχία», διευκρινίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αυτό είχε συμβεί πριν διαλυθεί τις δύο προηγούμενες φορές.

Εκατό σκηνές και μερικά κοντέινερ, που έχουν μετατραπεί σε αυτοσχέδια καταφύγια, συνθέτουν τον καταυλισμό που έχει στηθεί στα βόρεια του Παρισιού, κάτω από το εναέριο μετρό, στο Λα Σαπέλ. Όταν ένας άνδρας μέσα σε μια σκηνή βάζει ένα αφγανικό τραγούδι στο τηλέφωνό του, η φωνή της τραγουδίστριας καλύπτεται γρήγορα από έναν θόρυβο λίγα μέτρα πιο πάνω.

«Δεν υπάρχουν αρκετές σκηνές και υπνόσακοι για όλους. Ορισμένοι μας λένε ότι κοιμούνται κάτω από κομμάτια πλαστικού», προσθέτει ο Πολ Αλοζί.

Το παραδέχεται: μπροστά σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων στον δρόμο. «Η βοήθεια πηγαίνει στους πιο ευάλωτους, τις γυναίκες και τα παιδιά, σε βάρος των ανδρών που έχουν καταλάβει αυτό τον καταυλισμό».

«Μια ανθρωπιστική κατάσταση που δεν είναι αξιοπρεπής», δήλωσε η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό. Βρέθηκε στο σημείο το απόγευμα της Παρασκευής για μια σύντομη επίσκεψη. «Πρέπει να βρούμε λύσεις, θέλουμε να τις βρούμε μαζί με το κράτος».

Je me suis rendue avec des élus et des associations à la Chapelle où plus de 300 migrants vivent dans des conditions indignes. J’en appelle à l’État, dont c’est la responsabilité, pour qu’ils soient mis à l’abri sans délai.

Nous reviendrons autant qu’il le faudra. pic.twitter.com/23hInfzY0P

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 9, 2022