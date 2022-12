Δεν τα παρατάει η Άμπερ Χερντ. Η νομική ομάδα της κατέθεση έφεση στο δικαστήριο της Βιρτζίνια, προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση του Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία νικητής της δικαστικής διαμάχης ήταν ο Τζόνι Ντεπ, ενώ οι ισχυρισμοί της Χερντ σε άρθρο της Washington Post χαρακτηρίστηκαν ψευδείς και συκοφαντικοί.

Παράλληλα, η 36χρονη ζητά νέα δίκη και αρνείται να πληρώσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια στον πρώην σύζυγό της.

Η νομική ομάδα της Άμπερ Χερντ λοιπόν, κατέθεσε έφεση υποστηρίζοντας πως το δικαστήριο εμπόδισε τους ενόρκους να εξετάσουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες η ηθοποιός ανέφερε την κακοποίηση του Ντεπ σε επαγγελματία γιατρό.

«Αν δεν ανατραπεί, ο αποκλεισμός αυτός των αναφορών ενδοοικογενειακής κακοποίησης σε ειδικούς γιατρούς θα καταστήσει πιο δύσκολο για άλλα θύματα κακοποίησης να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Αυτή η απόφαση, αν επιτραπεί να ισχύσει, αναμφίβολα θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα για άλλες γυναίκες που επιθυμούν να μιλήσουν για κακοποίηση που αφορά ισχυρούς άνδρες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και προσθέτουν: «Η υπόθεση αυτή δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει σε δίκη, επειδή ένα άλλο δικαστήριο είχε ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο Ντεπ κακοποιούσε τη Χερντ σε πολλές περιπτώσεις».

Επίσης, οι δικηγόροι της τονίζουν πως η δίκη έλαβε χώρα στη Βιρτζίνα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε διεξαχθεί στην Καλιφόρνια, όπου ζούσε το πρώην ζευγάρι.

Στο μεταξύ, η πολυσυζητημένη δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ, που μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και κράτησε για περίπου έξι εβδομάδες, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη από την τηλεοπτική σειρά «Law & Order».

Κατά τη διάρκειά της, βγήκαν στη φόρα ακόμα και οι πιο άγνωστες πτυχές της ιδιωτικής ζωής των δύο ηθοποιών, με τον Τζόνι Ντεπ να απολύεται από τα σίκουελ των ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», και την Άμπερ Χερντ να χάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή «Άκουαμαν 2».

Σύμφωνα με τη Marca, η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σε μια νέα φωτογραφία που κυκλοφόρησε από το σετ, όπου θα γυριστεί το επεισόδιο, ο κεντρικός χαρακτήρας της Ολίβια Μπένσον (Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ) συνοδεύει μια γυναίκα (Τζούλια Γκολντάνι Τέλες) σε μια δικαστική αίθουσα, όπου υπάρχουν αρκετοί φωτογράφοι και θαυμαστές.

Το επεισόδιο θα παρουσιάσει τις δύο αντίπαλες πλευρές στο δικαστήριο, με χαρακτήρες που στη μυθοπλασία θα φέρουν τα ονόματα Όστιν και Κέλσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη νέα σεζόν η σειρά «Law & Order: SVU» θα προβάλει περισσότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι η δίκη του Ντεπ και της Χερντ δεν θα είναι η μοναδική που θα εμφανιστεί στη σειρά.

‘Law and Order: SVU’ will reportedly be featuring a case inspired by the Johnny Depp and Amber Heard defamation trial. pic.twitter.com/zKEceqV8tr

— Pop Base (@PopBase) August 10, 2022