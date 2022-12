Τη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας με τη νότια Ρωσία, επισκέφτηκε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Πούτιν έκανε βόλτα με ένα αυτοκίνητο στη γέφυρα, ένα έργο βιτρίνα της διακυβέρνησής του, και μίλησε με εργαζόμενους που επισκεύαζαν την γέφυρα μετά τις ζημιές που υπέστη από έκρηξη τον Οκτώβριο.

Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας της Ουκρανίας το 2014.

#Putin visited the #Crimean #Bridge on Monday, meeting construction workers and driving over the restored section. The bridge links the peninsula to mainland #Russia and was damaged in a terrorist attack in early October. pic.twitter.com/vFPGqsncWy

