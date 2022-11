Σφοδρές αντιδράσεις στο διαδίκτυο, αλλά και διεθνή σάλο, προκάλεσε η σύλληψη φωτορεπόρτερ στα επεισόδια που έγιναν χθες στο Προσφυγικά.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγιναν περισσότερες από 80 προσαγωγές και συλλήψεις και μεταξύ αυτό είναι και ο βραβευμένος φωτορεπόρτερ Νίκος Πηλός ο οποίος βρισκόταν στο σημείο κάνοντας φωτορεπορτάζ και οι αστυνομικές δυνάμεις τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στη ΓΑΔΑ παρά το γεγονός ότι είχε κάνει γνωστή την επαγγελματική του ιδιότητα.

Φαίνεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, ότι ο Νίκος Πηλός βρέθηκε στο σύμπλεγμα των κτιρίων για να κάνει τη δουλειά του και παρά το γεγονός ότι έδειξε την ταυτότητά του, οι αστυνομικοί που έκαναν έφοδο τον μάζεψαν και τον πήγαν στη ΓΑΔΑ.

Εκεί φέρεται να παρέμεινε υπό κράτηση αρκετές ώρες μέχρι να αφεθεί ελεύθερος στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «θα επιδιώξει άμεσα συναντήσεις με φορείς για να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των δημοσιογράφων, ανταποκριτών και μη, κατά την εκτέλεση του έργου τους με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου:

«Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου καταδικάζει απερίφραστα την προσαγωγή και κράτηση για πάνω από τέσσερις ώρες ήδη του συναδέλφου μας και μέλος της Ένωσής μας Νίκου Πηλού.

Ο φωτορεπόρτερ βρισκόταν στην περιοχή «Προσφυγικά» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για ρεπορτάζ, όταν έγινε επιχείρηση της αστυνομίας και προσήχθη, παρότι έκανε γνωστή την ιδιότητά του.

Θέτουμε τις αρχές προ των ευθυνών τους και τις καλούμε να αφεθεί άμεσα ελεύθερος ο συνάδελφός μας.

Η Ένωση θα επιδιώξει άμεσα συναντήσεις με φορείς για να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των δημοσιογράφων, ανταποκριτών και μή, κατά την εκτέλεση του έργου τους με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς.

Το ΔΣ της ΕΑΞΤ»

Θέση πήρε και το International Press Institute (IPI) με ανάρτησή του στο Twitter στην οποία καλούσε τις ελληνικές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τον βραβευμένο φωτορεπόρτερ Νίκο Πηλό σημειώνοντας πως «θα έπρεπε να έχει αφεθεί ελεύθερος μόλις διαπιστώθηκε η ιδιότητά του».

🇬🇷#Greece: IPI demands the immediate release of award-winning photojournalist @nikospilos, who has been detained by police in #Athens for more than seven hours. He should have been released as soon as his status as a member of the press was established. @FPAGreece #Mediafreedom pic.twitter.com/RJjOlwVMmI

— IPI – The Global Network for Independent Media (@globalfreemedia) November 22, 2022