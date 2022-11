Με σύνθημα «Η Εξέγερση της Κόκκινης Κούπας», εργαζόμενοι σε πάνω από 100 καταστήματα Starbucks σε όλες τις ΗΠΑ θα διαδηλώσουν έξω από καταστήματα της αλυσίδας για να διαμαρτυρηθούν για τις αντισυνδικαλιστικές πρακτικές της εταιρείας.

Η οργάνωση πίσω από αυτή την πρωτοβουλία αυτή, η Starbucks Workers United (SWU), χρησιμοποιεί για το σλόγκαν της κίνησής της μια μεγάλη εκστρατεία μάρκετινγκ από την αλυσίδα καφέ που σχεδιάζει να διανείμει μια δωρεάν κόκκινη επαναχρησιμοποιούμενη κούπα σε πελάτες που αγοράζουν ένα ρόφημα σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα.

Μέλη της SWU σκοπεύουν να σταθούν μπροστά σε κάποια από τα καταστήματα και να προσφέρουν τη δική τους κούπα.

«Διεκδικούν ξανά το δικαίωμα να σχηματίσουν ένα σωματείο χωρίς εκφοβισμό ή φόβο», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Μια ομάδα εργαζομένων των Starbucks στο Μπάφαλο εξέπληξε στα τέλη του 2021 δημιουργώντας το πρώτο σωματείο σε ένα κατάστημα που διαχειρίζεται άμεσα η αλυσίδα στη χώρα. Στη συνέχεια εργαζόμενοι στην αλυσίδα ακολούθησαν, και περισσότερα από 260 καταστήματα έχουν πλέον ενταχθεί στη SWU.

Όμως η διοίκηση της εταιρείας άργησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για συλλογικές συμβάσεις και κατηγορείται από το σωματείο για τακτικές εκφοβισμού κατά των μελών του. Μεταξύ αυτών η απόλυση για δόλιες αιτίες εργαζομένων που επιδιώκουν να συνδικαλιστούν ή ακόμα και το οριστικό κλείσιμο καταστημάτων.

Η Υπηρεσία Εργατικού Δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών (NLRB) έχει καταθέσει δεκάδες καταγγελίες κατά της εταιρείας. Τον Αύγουστο, ένας δικαστής ανάγκασε συγκεκριμένα τα Starbucks να επαναπροσλάβουν επτά υπαλλήλους ενός καταστήματος στο Μέμφις (Τενεσί), που απολύθηκαν επειδή προσπάθησαν να συνδικαλιστούν.

Τα Starbucks δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου σχετικά με την κινητοποίηση διαμαρτυρίας που οργανώνεται σήμερα.

Proud to stand in solidarity with Starbucks workers this morning as they fight for a fair contract. As Councilmember, I will fight to protect and strengthen the rights of all workers, make it easier to unionize, and create good, family sustaining jobs. https://t.co/5sjHHYKsPu pic.twitter.com/Zbp4WaWGPj

— Amanda for Philly (@AmandaforPhilly) November 17, 2022