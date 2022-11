Τα πρώτα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις ΗΠΑ, όπου διεξάγονταν χθες Τρίτη ενδιάμεσες εκλογές, απόλυτα κρίσιμες τόσο για το υπόλοιπο της θητείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, που κινδυνεύει να χάσει τις ισχνές πλειοψηφίες της παράταξής του, των Δημοκρατικών, στο Κογκρέσο (φωτογραφία, επάνω, από Patrick Semansky/AP), όσο και για το πολιτικό μέλλον του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, που ανυπομονεί ν’ αρχίσει την προσπάθειά του να κατακτήσει ξανά τον Λευκό Οίκο.

Οι τρεις πρώτοι γερουσιαστές

Εκλογικά τμήματα στις πολιτείες Ιντιάνα και Κεντάκι έκλεισαν στις 18:00 (τοπική ώρα· 01:00 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Οι Αμερικανοί κλήθηκαν ν’ ανανεώσουν το σύνολο της σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, το ένα τρίτο αυτής της Γερουσίας, να εκλέξουν κυβερνήτες και χιλιάδες τοπικούς αιρετούς.

Τα οριστικά αποτελέσματα, ωστόσο, θα χρειαστούν ώρες, αν όχι ημέρες, για ν’ ανακοινωθούν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του NBC, τις τρεις πρώτες θέσεις από τις 35 διαθέσιμες της Γερουσίας καταλαμβάνουν οι Ρεπουμπλικανοί Ραντ Πολ στο Κεντάκι, Τιμ Σκοτ στη Νότια Καρολίνα και Τοντ Γιάνγκ στην Ιντιάνα, εξασφαλίζοντας και οι τρεις την επανεκλογή τους.

BREAKING: Republican Rand Paul wins re-election to the U.S. Senate in Kentucky, NBC News projects. https://t.co/fyuKksrn7L pic.twitter.com/mZwdksFm50 — NBC News (@NBCNews) November 9, 2022

BREAKING: Republican Tim Scott wins re-election to the U.S. Senate in South Carolina, NBC News projects. https://t.co/JwXMvCTu6R pic.twitter.com/lp7E4UzLLe — NBC News (@NBCNews) November 9, 2022