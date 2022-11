Με ένα αιχμηρό σχόλιο για την Τουρκία καταδίκασε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την απαγόρευση εισόδου που επιβλήθηκε στον Απόστολο Τζιτζικώστα όταν έφτασε στη Σμύρνη με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της επιτροπής των περιφερειών και του προέδρου της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής ARLEM.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ΕΛΚ στο Twitter η Τουρκία χαρακτηρίζεται ως μια χώρα που «φαινομενικά τηρεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια υποψήφια προς ένταξη χώρα».

«Αν και φαινομενικά τηρεί τις ευρωπαϊκές αξίες της ΕΕ ως μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, η Τουρκία χθες (σ.σ. το Σάββατο 5/11) κράτησε και απαγόρευσε την είσοδο στον αντιπρόεδρο επιτροπής των περιφερειών και του προέδρου της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής ARLEM. Το ΕΛΚ καταδικάζει την αδικαιολόγητη αυτή πρόκληση» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του ΕΛΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζιτζικώστας αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις το απόγευμα της Κυριακής για το περιστατικό.

While ostensibly abiding by EU values as an accession candidate country, Turkey yesterday detained and forbid entry to VP of the @EU_CoR @tzitzikostas.

The @EPP condemns this unjustified provocation.

— EPP (@EPP) November 6, 2022