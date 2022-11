Είναι γνωστό ότι τα κρουαζιερόπλοια προσφέρουν στους επιβάτες τους όλες τις ανέσεις και εξαιρετικές εγκαταστάσεις, όπως γυμναστήρια, πισίνες, καζίνο, ακόμη και κινηματογράφους.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια μυστικά δωμάτια που όλοι αγνοούν. Ποια είναι αυτά; Και πώς μπορεί κανείς να τα επισκεφθεί;

Ο Bryan James, ο οποίος εργάζεται ως μέλος του πληρώματος στο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, Wonder of the Seas, με βίντεο στο TikTo, μάς αφήνει να ρίξουμε μια ματιά στους κρυφούς χώρους του πλοίου, που κάποιοι είναι απαγορευμένοι για τους επισκέπτες και άλλοι αποτελούν παράδεισο για το πλήρωμα.

Το δωμάτιο που έχει τα πάντα

Σε ένα από τα κλιπ, μοιράζεται λεπτομέρειες για ένα δωμάτιο, στο οποίο μπορεί να βρει κανείς τα πάντα, όταν βρίσκεται μέσα στο κρουαζιερόπλοιο για πολύ καιρό.

«Υπάρχει ένα μυστικό κατάστημα κάτω από το κατάστρωμα μόνο για τα μέλη του πληρώματος, όπου μπορούμε να αγοράσουμε σχεδόν οτιδήποτε χρειαζόμαστε: σνακ, είδη υγιεινής, απορρυπαντικά. Αυτό είναι τόσο σημαντικό γιατί υπήρξε μια εποχή που το πλήρωμα δεν επιτρεπόταν να βγει από το πλοίο για οκτώ μήνες συνεχόμενα, κάτι που είναι τρελό», λέει.

Σε ένα άλλο κλιπ, μιλά για ακόμη ένα κρυφό κατάστημα, το οποίο όμως είναι για τους επιβάτες. «Υπάρχει επίσης ένα μυστικό κατάστημα όπου οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν πράγματα. Και λέω ότι είναι μυστικό επειδή είναι πραγματικά δύσκολο να το βρείτε», εξηγεί.

Αλλά αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο κατάστημα, καθώς πρόκειται για μια σειρά από αυτόματους πωλητές στο κατάστρωμα 16. «Υπάρχουν ένα σωρό από αυτά τα μηχανήματα που πωλούν πράγματα που χρειάζεστε, όπως οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, αντηλιακό. Ακόμα και κάρτες Pokémon», σημειώνει.

Το συγκεκριμένο κλιπ μάλιστα έγινε viral και προκάλεσε τις αντιδράσεις των TikTokers.

«Omg… δεν έχουμε τίποτα σαν αυτό στο πλοίο μας», δήλωσε ένα άτομο.

«Αυτό είναι τρελό. Είναι σαν ένα οποιοδήποτε κατάστημα ψιλικών εκεί έξω», σημείωσε ένας άλλος χρήστης. Ένας ακόμη πρόσθεσε: «Λατρεύω τον αυτόματο πωλητή».

Το στέκι στο φουγάρο

Επίσης, ο Bryan James αποκάλυψε ότι «υπάρχουν τόσα πολλά μυστικά μπαρ και σαλόνια, που είναι μόνο για τα μέλη του πληρώματος στα κρουαζιερόπλοια. Αλλά υπάρχουν ακόμη και μέρη που είναι τόσο κρυμμένα που είναι δύσκολο να τα βρουν ακόμη και τα μέλη του πληρώματος.

Η πρόσφατη ανακάλυψή του είναι ένα μέρος μέσα στο φουγάρο του πλοίου. Είναι σαν ένα μυστικό στέκι που βρίσκεται μέσα στο φουγάρο. Και είναι τόσο όμορφο να είσαι εδώ πάνω και να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου πήρε 150 κάτι μέρες για να βρω αυτό το μέρος», λέει ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι το Wonder of the Seas είναι ένα κρουαζιερόπλοιο κλάσης Oasis που ανήκει και λειτουργεί από τη Royal Caribbean International. Πρόκειται για το πέμπτο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας και είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο με βάση τη συνολική χωρητικότητά του.