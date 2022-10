Δύο ακτιβίστριες για το κλίμα, μέλη της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά», κόλλησαν σε σκελετό δεινόσαυρου που εκτίθεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Βερολίνου. Η μία γυναίκα είχε μαζί και το 5 ετών παιδί της.

Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με εκπρόσωπο του μουσείου, χρησιμοποίησαν κραμβέλαιο προκειμένου να κολλήσουν τα σώματά τους στον 66 εκατομμυρίων ετών σκελετό του δεινόσαυρου. Επί 45′ το προσωπικό ασφαλείας τους ζητούσε να αποχωρήσουν, αλλά μετά επενέβη η Αστυνομία, η οποία και τις συνέλαβε.

«Φοβάμαι τις δασικές πυρκαγιές, την έλλειψη νερού, την πείνα και τον πόλεμο», δήλωσε η γυναίκα που κρατούσε από το χέρι το παιδί.

Two environmental activists glued themselves to a dinosaur display at Berlin’s Natural History Museum on Sunday to protest what they said was the German government’s failure to properly address the threat of climate change. https://t.co/XdpvDPWSMF

— The Associated Press (@AP) October 30, 2022