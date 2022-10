Οι αρχές του Ιράν απέπεμψαν τον επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Ζαχεντάν καθώς και τον διοικητή αστυνομικού τμήματος όπου σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι σε επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που σαρώνουν όλη τη χώρα επί έξι εβδομάδες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA χθες Πέμπτη (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Οι θάνατοι στη Ζαχεντάν επικρίθηκαν έντονα, ιδίως από σουνίτη ιερωμένο, που δήλωσε ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ είναι υπεύθυνοι «ενώπιον του Θεού».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο για τουλάχιστον 66 νεκρούς στα επεισόδια στη Ζαχεντάν την 30ή Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες μετά το ξέσπασμα των μαζικών κινητοποιήσεων με έναυσμα τον θάνατο 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής στα χέρια της αστυνομίας ηθών.

Αυτό θεωρείται το πιο πολύνεκρο επεισόδιο κατά τη διάρκεια καταστολής των μαζικών κινητοποιήσεων.

Στη Ζαχεντάν (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν και με το Αφγανιστάν, κατοικούν πολλά μέλη της μειονότητας των Βελούχων (2 εκατ.), που καταγγέλλουν ότι υφίστανται διακρίσεις και καταστολή εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

#Iran Tonight in #Tehran in Chitgar, the people showed that they will not stop overthrowing the mullahs They chant: every one of us be killed a thousand people are behind him! #IranProtests #IranRevolution #اعتراضات_سراسری #آزادی_آزادی_آزادی #قیام_تا_سرنگونی pic.twitter.com/TJMp2eAcNA

Η περιφέρεια Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στην οποία υπάγεται η Ζαχεντάν, είναι η φτωχότερη στην Ισλαμική Δημοκρατία. Για χρόνια, αποτελούσε εστία της δράσης βελούχων ανταρτών εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Today , there is an escalation in #Iran , the protest wave has grown into street shootings. I have also seen video’s of police- and armymen supporting the Iranian regime being molested and brutally attacked. The days that people have fear for the authorities seem to be over. pic.twitter.com/wNRufND7OJ

Οι αρχές ασφαλείας της περιφέρειας ανέφεραν πως ένοπλοι προκάλεσαν τις ταραχές του περασμένου μήνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο αθώων, όμως παραδέχθηκαν πως υπήρξαν «παραλείψεις» από πλευράς της αστυνομίας, που οδήγησαν στην απαλλαγή των αξιωματικών της αστυνομίας από τα καθήκοντά τους.

Πρόσθεσαν πως οι οικογένειες των αθώων θυμάτων θ’ αποζημιωθούν και ότι διενεργείται έρευνα για να τιμωρηθούν αυτοί που προκάλεσαν τη βία, ταραχοποιοί και όσοι αστυνομικοί υπέπεσαν σε παραβάσεις καθήκοντος.

Το βράδυ χθες Πέμπτη, οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους από το βράδυ της Τετάρτης, καθώς συνεχίζουν τη φονική καταστολή των κινητοποιήσεων ανακοίνωσε, επίσης, η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία.

«Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους από την περασμένη νύχτα, ανοίγοντας πυρ εναντίον ανθρώπων που πενθούσαν και διαδηλωτών», τόνισε η ΜΚΟ, καταδικάζοντας «την παράνομη χρήση πυροβόλων όπλων» και ζητώντας σθεναρή διεθνή αντίδραση.

Η ιρανική διπλωματία κάλεσε τον πρεσβευτή της Γερμανίας Χανς-Ούντο Μούτσελ για να του επιδώσει διαμαρτυρία γι’ αυτήν που χαρακτηρίζει ανάμιξη του Βερολίνου στις εσωτερικές υποθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξαιτίας της υποστήριξης των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων, μετέδωσε χθες Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η κυβέρνηση του Ιράν κατηγορεί αυτήν της Γερμανίας και προσωπικά την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ πως στηρίζουν ενεργά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

The situation seems to spiral out of control in #Iran This is #Teheran now, the crowd is not scared to attack men with rifles! #RussiaIsLosing another ally… pic.twitter.com/vulz7oxxEt

«Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, παρ’ όλες τις δεσμεύσεις τους σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έχουν μετατραπεί σε χορηγούς τρομοκρατικών οργανώσεων», κατήγγειλε ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Αλί Μπαγερί Κανί, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS.

You don’t need to understand the lyrics, you don’t need to be Iranian, you don’t need even need to have had followed #Iran news the past month to see forty-three years of the pain of an entire nation in this man’s tears.

Soon, that pain will end. pic.twitter.com/FvBL3OKhOJ

