Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι καλεί στις κάλπες 350.000 εργαζομένους στο εθνικό σύστημα υγείας NHS αναφορικά με απεργιακές κινητοποιήσεις με μισθολογικά αιτήματα τον φετινό χειμώνα, σε μια κίνηση που αποτυπώνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο νέος πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

Το Unison, που έχει πάνω από 1,3 εκατ. μέλη σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ανέφερε σήμερα ότι το πιο πιεστικό ζήτημα για τον Σούνακ και τον υπουργό Υγείας Στιβ Μπάρκλεϊ είναι «χωρίς αμφιβολία το να βρεθεί λύση για τα τόσα πολλά προβλήματα που επηρεάζουν το NHS».

«Το NHS χάνει έμπειρο προσωπικό με ανησυχητικούς ρυθμούς. Οι υγειονομικοί φεύγουν για θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς που δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τους ίδιους και τις οικογένειές τους», ανέφερε σε ανακοίνωση η γενική γραμματέας του Unison Κριστίνα ΜακΆνια.

Η δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων αυξάνεται σταθερά καθώς οι μισθοί υστερούν έναντι των αυξανόμενων τιμών βασικών προϊόντων, από τρόφιμα έως καύσιμα, οδηγώντας εργαζομένους από διάφορους κλάδους να ξεκινήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι πιέσεις στο σύστημα υγείας είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που κληρονόμησε ο Σούνακ, ο οποίος στην πρώτη του ομιλία από τη θέση του πρωθυπουργού υποσχέθηκε ένα «ισχυρότερο NHS».

Το Unison, που καλεί στις κάλπες υγειονομικούς εργαζομένους από όλη τη χώρα, δήλωσε ότι οι απεργίες «δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί».

