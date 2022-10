Ο χειμώνας πλησιάζει με το μεγάλο ερώτημα να παραμένει σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ποιος από τους δύο στρατούς θα επωφεληθεί από αυτόν, αν τελικά κάποιος αποκτήσει το πλεονέκτημα.

Το The Conversation επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ενώ κάνει λογοπαίγνιο με το παρατσούκλι του Σεργκέι Σουροβίκιν, του διαβόητου Ρώσου στρατηγού «Αρμαγεδδώνα», τον οποίο απειλεί ο «Στρατηγός Χειμώνας».

Στο άρθρο υπογραμμίζεται αρχικά ότι κανένας που έχει ζήσει στην κεντρική Ευρώπη δεν ξεχνάει τους χειμώνες. Από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, μπορείτε να είστε αρκετά σίγουροι ότι κάθε φορά που βγαίνετε από τη συνήθως καλά θερμαινόμενη πολυκατοικία σας, θα περπατάτε σε περιβάλλον που ισοδυναμεί με καταψύκτη.

Αυτός, ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, σημειώνει το The Conversation είναι ο λόγος που οδήγησε την πρόσφατη «στρατηγική» εκστρατεία βομβαρδισμών της Ρωσίας εναντίον της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία για να υπονομεύσει τη θέληση του ουκρανικού πληθυσμού να αντισταθεί.

Ωστόσο, η Ρωσία έχει πλέον σοβαρή έλλειψη σε κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας αφού οι υπερασπιστές της Ουκρανίας τα καταφέρνουν όλο και καλύτερα στην κατάρριψη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed-136 που προμηθεύει το Ιράν και άλλων πυραύλων. Ωστόσο, πάρα πολλοί από αυτούς περνούν την ουκρανική αεράμυνα.

Ουκρανοί λένε ότι η ατμόσφαιρα στο Κίεβο είναι τεταμένη, αλλά υπάρχει αποφασιστικότητα. Υπάρχει ζωηρή ζήτηση για μικρές γεννήτριες που θα αντισταθμίσουν τις αναμενόμενες διακοπές ρεύματος. Θα είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες της Ουκρανίας καθώς προσπαθούν να αντέξουν αυτό που θα είναι ένας μακρύς χειμώνας, σημειώνεται στο άρθρο.

Αλλά είναι πιθανό ο χειμώνας να είναι πολύ πιο δύσκολος για τα στρατεύματα του εχθρού τους. Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει εδώ και μήνες να διασφαλίσει ότι οι Ουκρανοί σύμμαχοί του είναι όσο το δυνατόν καλύτερα εξοπλισμένοι. Ο Καναδάς έχει συμβάλει με σχεδόν μισό εκατομμύριο χειμερινό εξοπλισμό που αντλήθηκε από τα σύγχρονα και αποτελεσματικά στρατιωτικά του αποθέματα. Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Εσθονίας, ακολούθησαν το παράδειγμά του.

Εν τω μεταξύ, σε έναν στρατό που δεν φημίζεται για τη συντήρηση ή την υλικοτεχνική αποτελεσματικότητά του, αλλά δικαίως φημίζεται για τη διαφθορά του, τα ρωσικά στρατεύματα – συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα επιστρατευθέντων στρατιωτών με εκπαίδευση δύο ή τριών εβδομάδων – θα πρέπει να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες.

Αντιμετωπίζουν, επίσης, έναν ουκρανικό στρατό που, παρά τις σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί, έχει αποκτήσει το μομέντουμ. Όπως συμβαίνει από την αρχή του πολέμου, η κρίσιμη ηθική συνιστώσα του πολέμου τους ευνοεί. Το γεγονός ότι υπερασπίζονται την πατρίδα τους – και μάλιστα, επί του παρόντος, την ανακαταλαμβάνουν – είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικό τώρα όπως ήταν τον Φεβρουάριο.

Με βάση τα παραπάνω, ο ρυθμός των μαχών είναι πολύ πιθανό να επιβραδυνθεί καθώς η Ουκρανία μπαίνει βαθύτερα στον χειμώνα. Οι πρακτικές λεπτομέρειες για να κρατηθείς ζεστός σε θερμοκρασίες συχνά χαμηλότερες από -20℃ καταλαμβάνουν πολύ χρόνο.

Ακόμη και με τον καλύτερο εξοπλισμό, οι χειμερινές συνθήκες πεδίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη είναι εξαντλητικές. Η προσπάθεια συντήρησης ή επισκευής οχημάτων εξοπλισμού, ο καθαρισμός τυφεκίων, ακόμα και η απλή στάση για σκοπιά γίνεται δύσκολη με παγωμένα χέρια.

Οι Ουκρανοί έχουν το προβάδισμα στο πυροβολικό ακριβείας, πιθανώς στα άρματα μάχης και σίγουρα στο ηθικό και την εκπαίδευση.

Τα χαρακώματα είναι τόσο απαραίτητα σήμερα όσο και το 1914 ή το 1941 για την προστασία των στρατευμάτων από το πυροβολικό και τα αυτόματα πυρά και το σκάψιμό τους είναι αρκετά δύσκολο χωρίς την αντιμετώπιση του παγωμένου εδάφους.

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες πεζικού και στις δύο πλευρές πολεμούν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες – χαρακώματα και ορύγματα – με αυτές που αντιμετώπισαν οι παππούδες και οι προ-παππούδες τους στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι: «Αν πολεμάς σε αυτές τις συνθήκες, αν το άρμα σου πάντα κολλάει και είσαι συνεχώς κρύος και βρεγμένος, αυτό επηρεάζει αυτό που θα λέγαμε ηθικό στοιχείο ενός στρατού».

Πράγματι. Για να πολεμήσεις και να κινηθείς αποτελεσματικά σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες, όπως αυτές που βλέπουμε στην Ουκρανία, χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και εκπαίδευση. Τα πάντα διαρκούν περισσότερο στην παγωνιά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το βασικό στοιχείο της διοικητικής μέριμνας. Η μετακίνηση βασικών προμηθειών τροφίμων και πυρομαχικών διαρκεί περισσότερο, καθώς τα φορτηγά γλιστρούν στους παγωμένους δρόμους, χαλάνε ή κολλάνε στο χιόνι ή στη λάσπη. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο πόλεμος με γρήγορα τεθωρακισμένα γίνεται πολύ πιο δύσκολος.

Ο Μάικ Μάρτιν, ανώτερος ερευνητής στο Kings College του Λονδίνου, κορυφαίος σχολιαστής του πολέμου στην Ουκρανία και πρώην αξιωματικός πεζικού, δήλωσε στο The Conversation ότι: «Το ουκρανικό στιλ πολέμου βασίζεται σε ελιγμούς, οι οποίοι απαιτούν ταχύτητα και ευκινησία. Και τα δύο αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν τον χειμώνα». Έτσι, είναι πιθανό να δούμε μια επιβράδυνση της δυναμικής της σύγκρουσης, σίγουρα κατά τους βαθιά χειμερινούς μήνες, από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.

Μέχρι τότε, στα νότια, τα ουκρανικά στρατεύματα θα πιέσουν για να καταλάβουν το φράγμα και τη γέφυρα στη Νόβα Χακόβα – αν δεν καταστραφούν πρώτα από τη Ρωσία – και θα προωθηθούν στα περίχωρα της Χερσώνας. Αυτό θα θέσει την ίδια την Κριμαία στο στόχαστρό τους. Στα ανατολικά είναι πιθανό να κρατήσουν τις γραμμές τους απέναντι στα μισθοφορικά στρατεύματα της Ρωσίας γύρω από την πόλη – κλειδί Μπαχμούτ, η οποία εξασφαλίζει έναν δρόμο κομβικό για τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ρωσίας, το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

In Kherson Oblast, Bezimenne has been confirmed to be fully under 🇺🇦 control. pic.twitter.com/lXs6IElCY1

— War Mapper (@War_Mapper) October 25, 2022