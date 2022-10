Η Ρωσία χρησιμοποίησε μια φωτογραφία που χρονολογείται από το 2010 και προέρχεται από τη Σλοβενία για να στηρίξει, μέσω του Twitter, τους ισχυρισμούς της περί κατασκευής «βρόμικης βόμβας» στην Ουκρανία, ανέφερε η σλοβενική κυβέρνηση.

Η χρήση της φωτογραφίας αυτής έγινε «εν αγνοία των αρχών» της Σλοβενίας, ανέφερε ο Ντράγκαν Μπαρμπουτόφσκι, σύμβουλος του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ.

💬 Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.

☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 24, 2022