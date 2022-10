Οι επιθέσεις της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές, καταγγέλλει ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ οδηγεί τη χώρα σε ανθρωπιστική καταστροφή.

Σε δήλωσή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Σμίχαλ είπε ότι η Ρωσία θα ήθελε να οδηγήσει την Ουκρανία σε «έναν κρύο χειμώνα όπου πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν κυριολεκτικά να παγώσουν μέχρι θανάτου».

This may lead to a “planned humanitarian catastrophe such as Europe has not seen since the Second World War,» he said, adding that Ukrainians may flee to Europe en masse due to Russian strikes on energy infrastructure.

