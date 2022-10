Την σκληρή αντιμετώπιση του Βλαντίμιρ Πούτιν στις εθνοτικές μειονότητες που αντιδρούν στη μερική επιστράτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία σχολιάζει σε ανάλυσή του το Politico. Στη συγκεκριμένη ανάλυση τονίζεται ότι στις περιοχές των εθνοτικών μειονοτήτων προϋπήρχε δυσαρέσκεια για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά τώρα το ποτήρι μπορεί να ξεχειλίσει με κίνδυνο να υπάρξει μέχρι και απόσχιση κρατιδίων και περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Γιατί παίρνετε τα παιδιά μας; Ποιος επιτέθηκε σε ποιον; Δεν είναι η Ρωσία που επιτέθηκε στην Ουκρανία;». Αυτά έλεγαν στους αστυνομικούς αγανακτισμένες γυναίκες έξω από ένα θέατρο στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκάλα, λόγια που έμειναν αναπάντητα.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, καθώς οι γυναίκες φώναζαν «Όχι στον πόλεμο».

Αυτό συνέβη τον περασμένο μήνα, σημειώνει το Politico, με την αντιπαράθεση μεταξύ εξαγριωμένων μητέρων και Αστυνομίας στο Νταγκεστάν, μια ορεινή δημοκρατία εντός της πολυεθνικής Ρωσικής Ομοσπονδίας, να λαμβάνει χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης από τον Ρώσο πρόεδρο. Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο.

Αλλού, στην πόλη του βόρειου Καυκάσου, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών που κρατούσαν γκλομπ ήταν πιο έντονες με σπρωξίματα και βίαιες συλλήψεις.

Russian mobilization hits minority regions to help Putin’s war in Ukraine. Muslim Caucasus region: Chechen in Chechnya, Dagestani in Dagestan, Crimean Tatars in Crimea, and Siberia, Russia.

«A shaheed (martyr) does not die for Putin!» #Russia #Ukraine pic.twitter.com/OmbPcaDcaw

