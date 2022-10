Ενα φράγμα στην περιοχή της Χερσώνας μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος των Ρώσων, κάτι που θα βυθίσει 80 οικισμούς κάτω από το νερό και μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Αυτή είναι η εφιαλτική προειδοποίηση του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, στην οποία αναφέρθηκε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης, όπως μεταδίδει η Telegraph.

Το φράγμα είναι τμήμα του υδροηλεκτρικού εργοστασίου Κακόβκα, το οποίο χτίστηκε επί Σοβιετικής Ενωσης και απέχει περίπου 55 χλμ από την πόλη της Χερσώνας. Το εργοστάσιο παράγει ηλεκτρική ενέργεια για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

