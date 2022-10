Το μέγεθος της συνοδείας του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που ο ίδιος αποδίδει στις σχέσεις της χώρας του με το Καζακστάν, όπου έγινε δεκτός με επίσημη τελετή από τον πρόεδρο της χώρας Κασίμ Ζομάρτ Τοκάγιεφ (στη φωτογραφία από Press service of the President of Kazakhstan/via Reuters, επάνω, ο τούρκος πρόεδρος, με τον ομόλογό του του Καζακστάν, κατά την επίσημη τελετή υποδοχής του στην Αστάνα).

Η «πατρογονική γη»

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα Ajans Haber, στην τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον Ερντογάν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο υπουργός Γεωργίας και Δασών, Βαχίτ Κιριστζί, ο υπουργός Εμπορίου Μεχμέτ Μους, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αντίλ Καραϊσμάνογλου, ο επικεφαλής της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής των αμυντικών βιομηχανιών, ο διευθυντής της προεδρικής επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν και ο εκπρόσωπος της προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην πατρογονική γη.

«Η Τουρκία και το Καζακστάν είναι μαζί σήμερα, όπως και χθες» είπε ο Ερντογάν, στον οποίο απονεμήθηκε το κρατικό μετάλλιο φιλίας πρώτου βαθμού.

«Πέρασαν τριάντα χρόνια και είμαστε μια από τις πρώτες χώρες που αναγνωρίσαμε την ανεξαρτησία του Καζακστάν. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη σταθερότητα, την ειρήνη, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του αδελφικού Καζακστάν, που έχει βαθύ ιστορικό υπόβαθρο και κρατική εμπειρία.

»Είμαστε δίπλα, στο πλευρό σας, σήμερα όπως ήμασταν χθες, είμαστε μαζί. Είθε η ενότητα και η αλληλεγγύη μας να είναι πάντα μαζί μας. Παρακολουθώ με εκτίμηση τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν υπό την ηγεσία του προέδρου Τοκάγιεφ και τη μεταμόρφωση του Καζακστάν.

»Με την ευκαιρία αυτή, εύχομαι στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο το αποτέλεσμα να είναι ευοίωνο», τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Αύξηση των συναλλαγών

Και συνέχισε, αναφερόμενος στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών:

«Θα αυξήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με το Καζακστάν στους τομείς του εμπορίου, της αμυντικής βιομηχανίας, της ενέργειας, των μεταφορών, κυρίως της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο μέλλον.

»«Θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας στους τομείς της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και του πολιτισμού. Εχουμε ήδη ενισχύσει την υποδομή της συνεργασίας μας με την παρουσία σας τον Μάιο καθώς υπογράφηκαν 14 συμφωνίες και τώρα έχουμε να υπογράψουμε 6 ακόμη συμφωνίες, συνολικά 20 συμφωνίες. Εύχομαι οι υπογραφείσες συμφωνίες να είναι επωφελείς για τις χώρες μας.

»Πέρυσι, ξεπεράσαμε το επίπεδο των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ήταν ο πρώτος στόχος που θέσαμε για τον όγκο των συναλλαγών μας. Κάνουμε σταθερά βήματα προς τον στόχο μας των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο έχουμε καθορίσει μεσοπρόθεσμα».

Ο «τουρκικός κόσμος»

Ο τούρκος πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι «οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις απαιτούν την αλληλεγγύη Τουρκίας και Καζακστάν, δύο σημαντικών μελών του τουρκικού κόσμου, γι’ αυτό θα συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες σε πολυμερείς πλατφόρμες τόσο στην Κεντρική Ασία όσο και παγκοσμίως».

