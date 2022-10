Συγκλ0νίζουν οι εικόνες από το Κίεβο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά την επίθεση με πυραύλους που δέχθηκε το πρωί της Δευτέρας η ουκρανική πρωτεύουσα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν που κατηγόρησε τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες για την έκρηξη της γέφυρας στην Κριμαία.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται μια κοπέλα να περπατάει στους δρόμους του Κιέβου εμφανώς σοκαρισμένη από όσα συμβαίνουν μετά από αρκετούς μήνες στο Κίεβo.

Σε σχετικά μικρή απόσταση από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η κοπέλα, ακούγεται ο ήχος και φαίνεται μια λάμψη από έκρηξη με το ωστικό κύμα να «χτυπάει» το κορίτσι το οποίο φαίνεται, ευτυχώς, να μην τραυματίζεται.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022