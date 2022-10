Σε σοβαρό λάθος υπέπεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζουν ο ανταποκριτής του Spiegel Γιώργος Χρηστίδης και ο Ιάσωνας Αποστολόπουλος, διασώστης στο ιστιοφόρο Αlex.

Βάσει αυτών, το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Νότης Μηταράκης ως απόδειξη της εργαλειοποίησης του προσφυγικού από την Τουρκία με ενορχήστρωση παράνομων διελεύσεων μεταναστών στην Ελλάδα αφενός είναι από το 2019 και αφετέρου καταγράφει το τουρκικό λιμενικό να προσπαθεί με τρόπο βίαιο και απάνθρωπο να κλείσει και όχι να ανοίξει το δρόμο προς την Ελλάδα στους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες που βρίσκονται πάνω στο σκάφος.

Για την ακρίβεια το βίντεο που ανάρτησε στο twitter του ο κ. Μηταράκης, αναφέροντας ότι τραβήχτηκε από πρόσφυγα που διασώθηκε από το ελληνικό Λιμενικό, χωρίς να αναφέρει άλλες διευκρινίσεις, βάσει των στοιχείων που παρουσιάζει ο Γιώργος Χρηστίδης αποδεικνύεται ότι δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2019 και ότι δεν αφορά προώθηση προσφύγων, αλλά αναχαίτισή τους από το τουρκικό Λιμενικό προκειμένου να μην περάσουν στην Ελλάδα.

[Στο παραπάνω βίντεο του 2019 στο 0.56 διακρίνεται με ευκρίνεια το ίδιο πρόσωπο πρόσφυγα με αυτό που εμφανίζεται στο βίντεο που δημοσιοποίησε ο κ. Μηταράκης στο 1.02.]

Όπως σημειώνει ο κ. Χρηστίδης, σύμφωνα με δημοσιογράφους που μίλησαν με πρόσφυγα που επέβαινε στη βάρκα, το τουρκικό Λιμενικό πραγματοποιούσε επιχείρηση αναχαίτισης, εμποδίζοντας τη βάρκα να περάσει στα ελληνικά ύδατα. Tελικά τους οδήγησαν πίσω στην Τουρκία και τους κράτησαν στο Δικελί, απέναντι από τη Λέσβο, δυνάμει της ευρωτουρκικής συμφωνίας που η Τουρκία τότε τηρούσε.

Turns out the video of the TCG assaulting refugees in the Aegean, posted by GR migration minister @nmitarakis earlier today, is not exactly new: it has been public on YouTube since September 2019 1/ https://t.co/bBgdbDFdyP https://t.co/G7xe9meQek

2/ Also: according to colleagues who had spoken to a person on the dinghy, the refugees were intercepted, brought back to Turkey and detained in DIkili (TUR still followed the EU deal at the time).

Which puts the minister’s account of a «push forward» and Greek rescue in doubt.

— Giorgos Christides (@g_christides) October 5, 2022