Βίντεο που αποδεικνύει τις πρακτικές της Τουρκίας, η οποία ενορχηστρώνει παράνομες διελεύσεις μεταναστών στο Αιγαίο, έφερε στο φως ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

«Πλάνα από την τουρκική ακτοφυλακή που σπρώχνει βίαια τους μετανάστες προς την Ελλάδα, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από έναν πρόσφυγα που σώθηκε από την ελληνική ακτοφυλακή. Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία», ανέφερε ο υπουργός.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo

