Ανησυχία έχουν προκαλέσει οι εικόνες σιδηροδρομικής μεταφοράς ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού από την κεντρική Ρωσία με κατεύθυνση την Ουκρανία.

Η μετακίνηση εντοπίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και ειδικός εκτιμά ότι ίσως πρόκειται για ένα μήνυμα που θέλει να στείλει το Κρεμλίνο προς το Κίεβο και τους συμμάχους του καθώς το συγκεκριμένο στρατιωτικό υλικό ανήκει στη 12η Κεντρική Διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας, η οποία διαχειρίζεται δεκάδες αποθήκες πυρηνικών όπλων, όπως γράφει η βρετανική Telegraph.

Σύμφωνα με τον αναλυτή θεμάτων άμυνας και διευθυντή της στρατιωτικής συμβουλευτικής εταιρείας Rochan στην Πολωνία, Κόνραντ Μούζικα, «Το τρένο μεταφέρει εξοπλισμό για τη 12η Κεντρική Διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας. Η μονάδα αυτή είναι αρμόδια για πυρηνικά βλήματα, την αποθήκευση, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη διανομή τους».

⚠️ Nuclear weapons convoy spotted in central Russia sparks fears Putin could be preparing test to send ‘signal to the West’

Αν και σύμφωνα με τον ειδικό το βίντεο δεν συνιστά απόδειξη «προετοιμασίας» για πλήγματα με πυρηνικά, ο ίδιος εξήγησε ότι έρχεται στο φως μετά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας για τον «πολύ υψηλό» κίνδυνο να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τακτικά πυρηνικά όπλα.

A train operated by the secretive nuclear division and linked to the 12th main directorate of the Russian ministry of defence was spotted in central Russia over the weekend heading towards the front line in Ukraine.https://t.co/NfTI1gMQZ0 pic.twitter.com/e3keOpOTsf

