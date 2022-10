Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να προχωράει σε μια νέα πρόκληση για τη Δύση και να ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της πυρηνικής αντιπαράθεσης μαζί της.

Τον συναγερμό προκαλεί αυτή τη φορά έκθεση πληροφοριών του ΝΑΤΟ, η οποία στάλθηκε στα πιο σημαντικά συμμαχικά στρατηγεία τις τελευταίες ημέρες, όπως αποκαλύπτει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Η έκθεση αναφέρεται στις κινήσεις του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου Belgorod (φωτογραφία, επάνω, από Russian Navy), το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούλιο.

Τώρα βρίσκεται στη θάλασσα της Αρκτικής και εκφράζονται φόβοι ότι η αποστολή του είναι να δοκιμάσει για πρώτη φορά τη σούπερ τορπίλη Poseidon, η οποία χαρακτηρίζεται ως το «Οπλο της Αποκάλυψης».

Πρόκειται για ένα υποβρύχιο drone, το οποίο παρουσιάστηκε από το Κρεμλίνο το 2018, ως ένα από τα συστήματα που θα επιτρέψουν τη στρατηγική υπεροχή στη Ρωσία.

Major new info on #Russia submarine Belgorod. Updated cutaway. Note the Poseidon Intercontinental Nuclear Powered Nuclear Armed Autonomous Torpedo tubes in the bow. #OSINT more info at https://t.co/Niienq0adX pic.twitter.com/9IZ8A1bg9J

— H I Sutton (@CovertShores) May 29, 2019