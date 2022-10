«Φωτιές» άναψε το μπαράζ αναρτήσεων του Έλον Μασκ με «προτάσεις ειρήνευσης» για την Ουκρανία, οι οποίες πόρρω απέχουν από τις φιλοδοξίες του Κιέβου που επιδιώκει όχι μόνο απόκρουση της ρωσικής εισβολής, αλλά και για επανακατάληψη της Κριμαίας.

Όλα άρχισαν όταν ο CEO της Tesla κατέθεσε τις «προτάσεις» του που περιλαμβάνουν επανάληψη των εκλογών σε Ντονμπάς, Χερσώνα και Ζαπορίζια υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, με αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων εάν αυτό αποφασίσουν οι κάτοικοι. Ακόμα, επίσημη ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία με ταυτόχρονη διασφάλιση της παροχής νερού στη χερσόνησο, και ουδέτερο καθεστώς για την Ουκρανία.

Μάλιστα έθεσε σε «δημοψήφισμα» τις σκέψεις του, με το αποτέλεσμα δύο ώρες περίπου μετά την ανάρτηση να είναι 37% υπέρ και 63% κατά των θέσεων που διατύπωσε.

Ukraine-Russia Peace: – Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. – Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). – Water supply to Crimea assured. – Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

«Αυτό (οι προτάσεις του) θα είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα στο τέλος, και το ερώτημα είναι πόσοι θα πεθάνουν ως τότε», πρόσθεσε ο Μασκ, ενώ σε άλλο tweet του εκτίμησε ότι είναι δυνατή, αλλά όχι πιθανή, η εξέλιξη της σύρραξης σε πυρηνικό πόλεμο.

This is highly likely to be the outcome in the end – just a question of how many die before then — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Also worth noting that a possible, albeit unlikely, outcome from this conflict is nuclear war — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Η ανάρτηση του Μασκ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς βρίσκεται αρκετά κοντά στις θέσεις του Κρεμλίνου. «Όχι», ήταν η απάντηση που ήρθε από τον λογαριασμό της ουκρανικής Βουλής, ενώ λίγο αργότερα ήρθε η απάντηση από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Ποιον Μασκ προτιμάτε περισσότερο; Αυτόν που υποστηρίζει τη Ρωσία ή την Ουκρανία;», ήταν το ερώτημα που έθεσε στους ακολούθους του ο Ουκρανός πρόεδρος, με τις απαντήσεις υπέρ της χώρας του σύντομα να αγγίζουν το 90%.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Πάντως ο Μασκ επανήλθε, δημιουργώντας νέα δημοσκόπηση: «Ας δοκιμάσουμε το εξής: Η θέληση των ανθρώπων που ζουν στο Ντονμπάς και την Κριμαία πρέπει να καταδείξει αν θα αποτελούν μέρος της Ρωσίας ή της Ουκρανίας;», ήταν το νέο ερώτημα που έθεσε ο CEO της Tesla. Μία ώρα μετά την εν λόγω ανάρτηση, το αποτέλεσμα ήταν 55% υπέρ της άποψης αυτής και 45% κατά.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Τέλος, ο Μασκ «καρφίτσωσε» στον λογαριασμό του το εξής tweet:

«Η Ρωσία πραγματοποιεί μερική επιστράτευση. Θα προχωρήσουν σε πλήρη πολεμική κινητοποίηση αν κινδυνεύει η Κριμαία. Ο θάνατος και στις δύο πλευρές θα είναι καταστροφικός. Η Ρωσία διαθέτει περισσότερες από τρεις φορές τον πληθυσμό της Ουκρανίας, οπότε η νίκη της Ουκρανίας είναι απίθανη σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Αν ενδιαφέρεστε για το λαό της Ουκρανίας, επιδιώξτε την ειρήνη».

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating. Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Ο λογαριασμός του Ίλον Μασκ είναι ο τέταρτος δημοφιλέστερος στο twitter, μετά από αυτούς των Μπάρακ Ομπάμα, Τζάστιν Μπίμπερ και Κέιτι Πέρρυ, με 107,7 εκατομμύρια ακολούθους.

Πηγή: ΟΤ