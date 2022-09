Η Ρωσία θα προχωρήσει αύριο Παρασκευή και επίσημα στην προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, μια απόφαση που φέρνει μια νέα πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου. Το Λουγκάνσκ, το Ντονέτσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα, αποτελούν μία έκταση πάνω από 90.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το 15% του εδάφους της συνολικής έκτασης της Ουκρανίας. Με άλλα λόγια το έδαφος των περιοχών που ενσωματώνει ο Πούτιν ισούται με το μέγεθος της Ουγγαρίας ή της Πορτογαλίας.

Σχολιάζοντας την είδηση ο ο Shashank Joshi του Economist, αναφέρει πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη βίαιη προσάρτηση ευρωπαϊκού εδάφους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Η απόφαση για προσάρτηση δεσμεύει τον Πούτιν να την υπερασπιστεί στο διηνεκές και να καταλάβει στρατιωτικά τα εδάφη που ενώ ενσωματώνει δεν έχει θέσει υπό τον έλεγχό του. Τον εμποδίζει ακόμα να επιστρέψει εδάφη στην Ουκρανία ως μέρος ενός διακανονισμού. Και αυξάνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης».

A point of no return. Largest forcible annexation of European territory since WW2. Commits him to defend it in perpetuity & capture the parts of it he doesn’t occupy (lots). Prevents him giving it back to Ukraine as part of a settlement. And increases risk of escalation. https://t.co/ks8EGOMyCx

— Shashank Joshi (@shashj) September 29, 2022