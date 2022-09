Οι εκρήξεις στους αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα, ίσως, δείχνουν το νέο μέτωπο του πολέμου, σημειώνει σε ανάλυσή του το Politico. Σύμφωνα με το γνωστό μέσο, η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη φαίνεται να μπαίνει σε μια επικίνδυνη, νέα φάση.

Εάν επιβεβαιωθούν – ή απλώς αυξηθούν – οι υποψίες ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις που προκάλεσαν τρεις διαρροές στους δύο αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα τη Δευτέρα, οι επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ευρώπης θα είναι εκτεταμένες, τονίζει το Politico.

Η ιδέα ότι οι υποθαλάσσιες υποδομές ενέργειας και επικοινωνιών της ΕΕ αποτελούν πλέον ρωσικό στόχο θα ανάγκαζε τους Ευρωπαίους στρατιωτικούς να προετοιμαστούν για ένα εν πολλοίς απροσδόκητο νέο μέτωπο στον πόλεμο της Ουκρανίας, το οποίο θα μπορούσε να τους φέρει σε άμεση αναμέτρηση με το ρωσικό ναυτικό.

Η Βρετανία έχει εκφράσει εδώ και καιρό φόβους ότι τα ρωσικά υποβρύχια στον Ατλαντικό και σε άλλα βόρεια ύδατα θα μπορούσαν να επιδιώξουν να πλήξουν υποθαλάσσια καλώδια ζωτικής σημασίας για το διαδίκτυο. Οι εκρήξεις αυτής της εβδομάδας κάνουν αυτούς τους φόβους να φαίνονται λιγότερο φανταστικοί και αναζωπυρώνουν μνήμες από το αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι στόλοι του ΝΑΤΟ και της Σοβιετικής Ένωσης – και ιδιαίτερα τα υποβρύχια τους – έπαιζαν παιχνίδια γάτας και ποντικού στη Βαλτική.

Σε μια ένδειξη ότι οι χώρες αγωνίζονται να λάβουν επιπλέον προφυλάξεις, ο υπουργός Πετρελαίου και Ενέργειας της Νορβηγίας, Τέρζε Άασλαντ δήλωσε στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK αργά την Τρίτη ότι «θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της ετοιμότητας» γύρω από τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά από συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης, του στρατού, της αστυνομίας και των φορέων εκμετάλλευσης.

Οι διαρροές φυσικού αερίου του Nord Stream σημειώθηκαν μία ημέρα αφότου οι νορβηγικές αρχές κάλεσαν σε επαγρύπνηση μετά την παρατήρηση μη αναγνωρισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά σε πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τον Ιούλιο, το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας εξέδωσε μια ασυνήθιστα συγκεκριμένη δήλωση ότι παρακολουθούσε ρωσικά υποβρύχια στις νορβηγικές ακτές.

Οι έρευνες για τις διαρροές από τους αγωγούς φυσικού αερίου συνεχίζονται στη Δανία και τη Σουηδία, τις χώρες των οποίων τα εδάφη βρίσκονται πλησιέστερα στα σημεία των συμβάντων. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε τις εκρήξεις σκόπιμη επίθεση και «όσο πιο σοβαρή γίνεται», αλλά δεν προσδιόρισε τον ένοχο. Η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον δήλωσε επίσης ότι πρόκειται «πιθανότατα για εσκεμμένη ενέργεια, δηλαδή πιθανότατα για πράξη δολιοφθοράς».

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες φάνηκε να έχουν ήδη αποφασίσει ποιον θα κατηγορήσουν. «Σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πράξη δολιοφθοράς», δήλωσε την Τρίτη ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέσκι. Αν και δεν κατονόμασε ρητά τη Ρωσία, το υπαινίχθηκε, προσθέτοντας: «Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια πράξη σαμποτάζ, που σχετίζεται με το επόμενο βήμα κλιμάκωσης της κατάστασης στην Ουκρανία».

Η Ουκρανία ήταν λιγότερο επιφυλακτική στο να κατονομάσει. Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, χαρακτήρισε τα περιστατικά «τρομοκρατική επίθεση σχεδιασμένη από τη Ρωσία και πράξη επιθετικότητας προς την ΕΕ».

«Gas leak» from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022