Το πάγωμα της εκταμίευσης 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία λόγω των καταγγελιών για διαφθορά και παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου, πρότεινε σήμερα Κυριακή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Επίσης η ΕΕ αναμένει από την Ουγγαρία να τεθούν σε εφαρμογή οι υποσχεθείσες μεταρρυθμίσεις.

«Η Ουγγαρία έχει δεσμευτεί να ενημερώσει την Επιτροπή για την εφαρμογή των μέτρων για την διαχείριση της κατάστασης έως τις 19 Νοεμβρίου. Θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση και θα ενεργήσουμε ανάλογα», δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιοχάνες Χαν.

Pending implementation of the remedial measures by Hungary, the @EU_Commission College has today decided to propose budget protection measures to the Council under the rule of law conditinality regulation.https://t.co/2oJdQNUBm8

— Eric Mamer (@MamerEric) September 18, 2022