Ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο κυριότερος σύμμαχος της Ρωσίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να ειρωνεύεται τους Ευρωπαίους και να κόβει ξύλα για την Ευρώπη, για να την βοηθήσει «να μην πεθάνει από το κρύο» τον χειμώνα.

Στο βίντεο, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο Λουκασένκο εμφανίζεται να κρατάει ένα τσεκούρι, μπροστά σε μια στοίβα φρεσκοκομμένα ξύλα.

#Belarus Lukashenka is trying to flirt with the West. In this video, he says while chopping wood: «We’ll help Europe not to freeze. Let’s help our brothers. Maybe they will help us.»

Don’t get fooled. He is a dictator who killed and tortured citizens and is complicit in the war pic.twitter.com/NfkBlU12BS

