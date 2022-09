Συνελήφθη ο δεύτερος από τους δύο αδερφούς που αναζητούσε η αστυνομία μετά τις επιθέσεις με μαχαίρι, που προκάλεσαν τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 18, στην επαρχία Σασκάτσουαν του δυτικού Καναδά, δήλωσαν οι αρχές (στη φωτογραφία του Reuters/Valerie Zink, επάνω, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναζητούν παρηγοριά ο ένας στην αγκαλιά του άλλου).

«Ο Μάιλς Σάντερσον εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία κοντά στο Ρόσθερν του Σασκάτσουαν, περίπου στις 3:30 μ.μ. σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

«Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σε σχέση με αυτήν την έρευνα». Το Ρόσθερν βρίσκεται περίπου 80 μίλια νοτιοδυτικά της κοινότητας των αυτοχθόνων όπου σημειωθήκαν οι περισσότερες επιθέσεις.

CANCELLED: Dangerous Persons Alert issued by Melfort RCMP: Myles Sanderson was located and taken into police custody near Rosthern, SK at approximately 3:30 p.m. today. There is no longer a risk to public safety relating to this investigation. Updates to come. ^km

— RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 7, 2022