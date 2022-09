Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, σε επίθεση με μαχαίρι στην επαρχία Σασκάτσουαν του Καναδά, μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, τους οποίους κατονόμασαν ως Ντάμιεν Σάντερσον και Μάιλς Σάντερσον, αναφέροντας ότι και οι δύο ταξίδευαν με μαύρο Nissan Rogue.

🇨🇦 NOW – 10 dead, at least 15 injured in stabbing spree in #Saskatchewan, #Canada. The two suspects are still at large. pic.twitter.com/MZh5EbRCMI

