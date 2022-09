Ο δεύτερος ύποπτος για τις πολύνεκρες επιθέσεις κατά συρροή με μαχαίρια την Κυριακή στον Καναδά πέθανε λίγο μετά τη σύλληψή του, μετέδωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ.: μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη για την Ελλάδα) καναδικά μέσα ενημέρωσης, δίνοντας μόνο την πληροφορία πως υπέκυψε σε τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα ανέφεραν πως ο 32χρονος Μάιλς Σάντερσον είναι νεκρός. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του που κράτησε τρεις ημέρες (φωτογραφία του Chanss Lagaden/CBC, επάνω, από τον τόπο σύλληψης του Μάιλς Σάντερσον).

Δείτε ακόμα – Καναδάς: Μακελειό με 10 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι

Οι καναδικές αρχές αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για τα γεγονότα μετά τις επιθέσεις στον κεντρικό Καναδά που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19, οι τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

At 7:30 p.m. CST time today (September 7), #RCMPSK will Livestream our press conference about the tragic incidents that occurred in Sask. this week on the James Smith Cree Nation + Weldon.

To view the Facebook livestream visit: https://t.co/NBYC7sqge8

— RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 8, 2022