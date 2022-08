Πυρά προκάλεσαν πανικό χθες Πέμπτη στο Mall of America, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ, που βρίσκεται στη Μινεάπολη (βόρεια), σύμφωνα με την αστυνομία.

Υπό αποκλεισμό

Το εμπορικό κέντρο τέθηκε σε lockdown — υπό αποκλεισμό — για περίπου δύο ώρες λόγω του «συμβάντος». Βίντεο και φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οικογένειες να τρέχουν στο γιγαντιαίο συγκρότημα, όπου λειτουργούν όχι λιγότερα από 500 καταστήματα.

«Το Mall of America τελεί αυτή τη στιγμή υπό αποκλεισμό», ανέφερε μέσω Twitter η διεύθυνση του κέντρου, διαβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για «μεμονωμένο» περιστατικό σε κατάστημα που δεν κατονόμασε.

«Παρακαλούμε μείνετε στο κοντινότερο ασφαλές σημείο ώσπου να αρθεί ο αποκλεισμός», πρόσθεσε απευθυνόμενη στους πελάτες.

Mall of America remains under lockdown following a confirmed isolated incident. For all guests, please stay in the closest secure area until the lockdown is lifted. — Mall of America (@mallofamerica) August 4, 2022

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στο Twitter εικονίζει κάποιον να εισβάλει φωνάζοντας σε κατάστημα της εταιρείας αθλητικών ειδών Nike. Κατόπιν ακούγονται πυροβολισμοί.

⚡#Shooting at a mall in #Minneapolis. The building is blocked by the police. There are no reports of casualties.#USA pic.twitter.com/bYE5aVTqR5 — NonMua (@NonMyaan) August 4, 2022

Σε άλλο βίντεο, βλέπει κανείς έντρομες οικογένειες να απομακρύνονται τρέχοντας, με παιδιά σε καροτσάκια, ή κρατώντας τα από το χέρι, καθώς ιδιωτικοί φρουροί περιπολούν με όπλα τραβηγμένα.

People running out emergency doors from @mallofamerica. Police swarming the mall. #mallofamerica pic.twitter.com/IQqysLfahq — Jason Ronimous (@jwronimous) August 4, 2022

«Αναζητήστε καταφύγιο»

Ακούγεται από το σύστημα ειδοποιήσεων του κέντρου το μήνυμα «προσοχή, εάν δεν είστε ακόμη σε ασφαλές σημείο, αναζητήστε καταφύγιο αμέσως».

«Εργαζόμαστε για το συμβάν στο βορειοδυτικό τμήμα του Mall of America», ανέφερε μέσω Twitter η αστυνομία του Μπλούμινγκτον, νότιας συνοικίας της Μινεάπολης, στην πολιτεία Μινεσότα. «Πολυάριθμοι αστυνομικοί βρίσκονται επιτόπου», πρόσθεσε.

We are currently working an active incident inside Mall of America on the northwest side. Numerous officers are on scene. We will update when we have more information. — Bloomington Police (@BPD_MN) August 4, 2022

Αργότερα, έκανε λόγο για έναρξη της διαδικασίας άρσης του αποκλεισμού, διευκρινίζοντας πως το κέντρο θα μείνει κλειστό την υπόλοιπη ημέρα.

Cops with rifles taking position. Mall PA system telling people to take shelter. Meanwhile several people are walking in unaware of what’s happening. #mallofamerica pic.twitter.com/u24BxFGJh1 — Andy Paras (@AndyParas) August 4, 2022

Δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πληροφορίες για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ