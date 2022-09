Μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Κέιτι Πράις στο Mail Online, περιγράφοντας την πιο δύσκολη στιγμή τη ζωής της.

H ίδια αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα βιασμού υπό την απειλή όπλου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το ριάλιτι της, «My Crazy Life», στη Νότια Αφρική το 2018.

Το πρώην μοντέλο περιέγραψε τα τραυματικά γεγονότα που την οδήγησαν να φτάσει σε οριακό σημείο.

«Έπαθα σοβαρή κατάθλιψη, άγχος, είχα τάσεις αυτοκτονίας και δεν ήθελα να ζω. Στις προσπάθειες μου να δώσω τέλος στη ζωή μου, τα μάτια μου έγιναν μαύρα και είχα μελανιές γύρω από το λαιμό μου. Δεν ήθελα να ζω».

Η Πράις στο ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή της με τίτλο «Trauma And Me» και προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Channel 4, μιλάει για τις φρικτές εμπειρίες που έζησε όταν τη λήστεψαν μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε:

«Η εμπειρία όταν έκανα γυρίσματα με το ITV στη Νότια Αφρική ήταν άσχημη. Δεν είχαμε ασφάλεια, αν είχαμε ασφάλεια θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τους έξι τύπους. Με κράτησαν υπό την απειλή του όπλου και με βίασαν».

Katie Price has opened up about her harrowing rape ordeal which led to a devastating suicide attempthttps://t.co/xTCrfiLq5c

— Mirror TV (@MirrorTV) September 6, 2022