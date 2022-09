Δικαστήριο στη Ρωσία καταδίκασε τον δημοσιογράφο Ιβάν Σαφρόνοφ σε 22 χρόνια φυλάκιση για προδοσία. Ο Guardian σχολιάζει την απόφαση, αναφέροντας ότι αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές διώξεις των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Ο Σαφρόνοφ, πρώην στρατιωτικός ανταποκριτής της Kommersant και της Vedomosti, συνελήφθη το 2020 και κατηγορήθηκε για αποκάλυψη διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Οι δικηγόροι του δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Δημοσιογράφος του Guardian βρίσκεται στη Ρωσία και καλύπτει τη δίκη.

Photo of Ivan Safronov in court today published by group of his supporters. He received 22 years in prison today on trumped-up treason charges for his work as a journalist. He was handcuffed as he heard the sentence. pic.twitter.com/KRTgQTcCbY

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 5, 2022