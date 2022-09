Η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει δικό της το Κάρλος Σολέρ όπως ενημερώνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με τον Ισπανό μέσο να γίνεται η πέμπτη μεταγραφή των πρωταθλητών Γαλλίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο μετα τους μετά τους Βιτίνια, Ρενάτο Σάντσες, Μουκιελέ και Εκιτικέ.

Οι Γάλλοι ήρθαν σε συμφωνία με την Βαλένθια σε ένα ποσό ου μπορεί να φτάσει και τα 21 εκατομμύρια ευρώ καθώς στα 18 του συμβολαίου προβλέπονται ακόμα 3 που αφορούν στα μπόνους.

Ο Κάρλος Σολέρ ήταν προσωπική επιλογή του Λουίς Κάμπος ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του 25χρονου μια πολύ καλή επιλογή για το παρόν και το μέλλον του Γαλλικού συλλόγου.

Με την Βαλένθια αγωνίστηκε συνολικά 272 φορές από τη σεζόν 2014-15 σημειώνοντας 42 γκολ ενώ μοίρασε και 32 ασίστ, ενώ φέτος πρόλαβε ήδη στις πρώτες τρεις αναμετρήσεις με την ομάδα να σημειώσει ένα γκολ.

