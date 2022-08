Ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον άφησε την Εύβοια και πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας. Η επίσκεψή του στην Ουκρανία είναι η τέταρτη από την έναρξη του πολέμου, και η τελευταία καθώς σε τρεις εβδομάδες δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός. Στη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επιπλέον στρατιωτική ενίσχυση ύψους 54 εκατ. λιρών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, με μια φωτογραφία του Τζόνσον δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε:

«Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία έχει σημασία για όλους μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι σήμερα στο Κίεβο».

