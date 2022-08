Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της Αν Χεκ, με τον χαμό της. H 53χρονη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο που είχε στο Λος Άντζελες στις 5 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, τράκαρε πάνω σε ένα σπίτι τρέχοντας με 140 χλμ την ώρα και τυλίχτηκε στις φλόγες. Από τη σφοδρή σύγκρουση υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Για μία εβδομάδα βρισκόταν στο νοσοκομείο σε κώμα και χθες, λίγο πριν τις 21:00 η οικογένειά της έκανε γνωστό ότι αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, που την κρατούσε στη ζωή.

Η ίδια επιθυμούσε να γίνει δωρήτρια οργάνων, έτσι παρέμεινε συνδεδεμένη με τα μηχανήματα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οργάνων της και να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για μεταμόσχευση.

«Η Αν θα μας λείψει πολύ, αλλά ζει στις σκέψεις μας. Θα ζει μέσω των όμορφων γιων της, της εμβληματικής δουλειάς της. Η γενναιότητά της να εμμένει πάντα στην αλήθεια της, διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης και της αποδοχής, θα συνεχίσει να έχει διαρκή αντίκτυπο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

«We have lost a bright light» say family of actress Anne Heche https://t.co/D1GM3lrAag

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 13, 2022