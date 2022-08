Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η γνωστή ηθοποιός και πρώην σύντροφος της Έλεν Ντε Τζένερις, Αν Χεκ.

Η 53χρονη είχε σοβαρό τροχαίο με το αυτοκίνητό της στο Λος Άντζελες, τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/8), και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Σύμφωνα με την DailyMail, οδηγούσε μεθυσμένη και το όχημά της έπεσε πάνω σε ένα γκαράζ. Στη συνέχεια ανέπτυξε ξανά ταχύτητα και προσέκρουσε σε μια πολυκατοικία όπου και εξερράγη με την ίδια μέσα.

Η Αν Χεκ υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για να την ανασύρουν από το αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα από τον τόπο του τροχαίου «κόβουν» την ανάσα.

.@Stu_Mundel was over this wild scene at the top of our noon newscast – a car that had crashed into an apartment complex in Mar Vista area

our crew captured the moment the suspected driver, now identified by @TMZ as actress Anne Heche, suddenly arose from the stretcher pic.twitter.com/WGQQjA4uXJ

— MarlaTellez (@MarlaTellez) August 5, 2022