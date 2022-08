Η Αμερικανίδα βουλευτής, Τζάκι Γουαλόρσκι, σκοτώθηκε την Τετάρτη σε τροχαίο, στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC57, επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Στη συνέχεια, η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2013, η Τζάκι Γουαλόρσκι βρήκε τον θάνατο, σε ηλικία 58 ετών.

Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, που σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κοντά στην πόλη Ναπανί, βόρεια της Ιντιανάπολις.

Σύμφωνα με το ABC57, μεταξύ των θυμάτων είναι η Έμα Τόμσον, διευθύντρια επικοινωνίας της Γουαλόρσκι και ο συνεργάτης της, Ζάκερι Ποτς.

Η 58χρονη Γουαλόρσκι ήταν ισόβια κάτοικος της Ιντιάνα, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της.

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής τρόπων και μέσων της Βουλής των Αντιπροσώπων και τακτικό μέλος της υποεπιτροπής για την υποστήριξη των εργαζομένων και της οικογένειας.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Γουαλόρσκι.

It is with a heavy heart that I am sharing this statement from the Office of Congresswoman Jackie Walorski. pic.twitter.com/UEPoKBDf5N

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 3, 2022