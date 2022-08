Τη «νίκη» της χώρας του επί της πανδημίας του νέου κοροναϊού ανακήρυξε χθες Τετάρτη ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Εδώ και δύο εβδομάδες, δεν έχει καταγραφή καμία περίπτωση ασθενούς «με πυρετό», όπως είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί η Πιονγκγιάνγκ για τον κοροναϊό, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έδωσε εντολή να αρθούν τα «μέγιστα» μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης τη πανδημίας που επέβαλε τον Μάιο, προσθέτοντας πως η χώρα του πρέπει να διατηρήσει «ατσάλινο φραγμό» κατά της επιδημίας και να «εντείνει το έργο» για την αντιμετώπισή της «ως το τέλος της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με επαγγελματίες του τομέα της υγείας και επιστήμονες, ο Κιμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη «νίκη» επί της πανδημίας, ένα «ιστορικό γεγονός που δείχνει για ακόμη μια φορά στον κόσμο το μεγαλείο του κράτους μας, την αδάμαστη επιμονή του λαού μας και τα εθνικά έθιμά μας για τα οποία είμαστε υπερήφανοι».

Μάλιστα, η αδερφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Τζο Γιονγκ, αποκάλυψε πως και εκείνος «είχε πυρετό», εξαίροντας τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η Κιμ Τζο Γιονγκ ανέφερε πως ο αδελφός της, «παρότι ήταν σοβαρά άρρωστος, δεν ξεκουράστηκε ούτε στιγμή» διότι «σκεφτόταν αυτούς που έπρεπε να λάβουν φροντίδες».

Στη συνέχεια η αδερφή του Κιμ, προχώρησε σε νέες απειλές κατά της Νότιας Κορέας, κατηγορώντας την ότι εκείνη προκάλεσε το ξέσπασμα της πανδημίας στη Βόρεια Κορέας καθώς – όπως είπε – πέταξε στη χώρα προπαγανδιστικά φυλλάδια που είχαν πάνω τους τον SARS-CoV-2.

Αυτού του είδους οι εκστρατείες προπαγάνδας επίσημα απαγορεύτηκαν το 2020, αλλά η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγόρησε τον νέο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Γιουν Σοκ-γελ, και τον χαρακτήρισε «βασικό εχθρό» της Πιονγκγιάνγκ.

Στη συνέχεια, απείλησε ότι η νοτιοκορεατική κυβέρνηση «θα εξαλειφθεί» με «θανάσιμα αντίποινα».

Το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας από την πλευρά του εξέφρασε λύπη για τους «ανυπόστατους ισχυρισμούς» ότι το ξέσπασμα της πανδημίας προκλήθηκε από προπαγανδιστικό υλικό που έριξαν αποστάτες και για τις «απειλές» της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το εθνικό νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with «extermination» pic.twitter.com/BKuqv7GIiu

— NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022