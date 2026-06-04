Σπερς – Νικς 95-105: Break με το… καλημέρα στους τελικούς του NBA και 1-0 η Νέα Υόρκη
Οι Νιου Γιορκ Νικς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 105-95 στο πρώτο τελικό του NBA. Σερί 11-0 στο φινάλε για την ομάδα της Νέας Υόρκης, που μετέτρεψε το 95-94 σε 95-105.
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Σπουδαίο ματς έγινε στο Σαν Αντόνιο και τον πρώτο τελικό του ΝΒΑ μεταξύ Σπερς και Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρήκε τις λύσεις στο τέλος στο Game 1, επικράτησε με 105-95 και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.
Συγκεκριμένα, οι Νικς με ένα επιμέρους 29-19 στην τελευταία περίοδο καθάρισε την υπόθεση νίκη. Καθοριστικό σημείο το 11-0 που έτρεξαν οι νικητές στο φινάλε του αγώνα, μετατρέποντας το 95-94 σε 95-105 στο τελευταίο δίλεπτο.
Για τους νικητές ο Μπράνσον ειχε 31 πόντους με 12/31 σουτ, αλλά στο τέλος πήρε την ευθύνη και έβαλε τα μεγάλα σουτ. Ο Τάουνς μέτρησε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Ανουνόμπι τελείωσε με 17 πόντους.
Από την άλλη η άμυνα των Νικς βρήκε τρόπο να περιορίσει τον Γουεμπανιάμα που είχε 26 πόντους με 12 ριμπάουντ, αλλά με 6/21 σουτ. Ο Καστλ είχε 17 πόντους με 8 ριμπάουντ και από 16 μέτρησαν οι Χάρπερ και Σαμπέιν.
Τα στατιστικά του Σπερς – Νικς:
Σπερς: Βάσελ 9 (1/6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Σαμπέιν 16 (5/10 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Γουεμπανιαμά 26 (2/9 τρίποντα, 12 ριμπάουντ), Καστλ 17 (1/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Φοξ 7, Χάρπερ 16 (1/4 τρίποντα, 8 ρμπάουντ), Τζόνσον 3, Κορνέτ, Μπαρνς, Μπράιαντ
Νικς: Χαρτ 3 (15 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Ανουνόμπι 17 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τάουνς 18 (12 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπρίτζες 9 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπράνσον 30 (2/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σάμετ 13 (3/6 τρίποντα), ΜακΜπράιντ 6 (2/6 τρίποντα), Ρόμπινσον 2 (6 ριμπάουντ), Αλβαράδο 7 (4 ριμπάουντ), Κλάρκσον
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