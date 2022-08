Ο Τζο Μπάιντεν (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Jim Watson) ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα· τις πρώτες μεταμεσονύχτιες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα, ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, σκοτώθηκε το Σάββατο, κρίνοντας ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν τον επικεφαλής της Αλ Κάιντα νωρίτερα φέτος και ότι διεξήχθη αεροπορικό πλήγμα στην Καμπούλ.

Δείτε ακόμα – Reuters: Η CIA σκότωσε τον ηγέτη της Αλ Κάιντα Αϊμάν αλ Ζαουάχρι στο Αφγανιστάν

Σύμφωνα με τον κ. Μπάιντεν, στο αεροπορικό πλήγμα – νωρίτερα ανακοινώθηκε από στελέχη της κυβέρνησής του ότι έγινε με UAV της CIA – δεν έχασε τη ζωή του κανένα μέλος της οικογένειας του επικεφαλής της Αλ Κάιντα.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.

Justice has been delivered.

— President Biden (@POTUS) August 1, 2022