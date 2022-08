O ηγέτης της Αλ Κάιντα, ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, πιστεύεται ότι σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα της CIA στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ.

Η επίθεση διεξήχθη το σαββατοκύριακο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν κατονομάζεται.

Δείτε ακόμα – Οι ΗΠΑ εξολόθρευσαν σε αεροπορική επιδρομή πρώην συνεργάτη του Μπιν Λάντεν

Ο Ζαουάχρι, ο οποίος μόλις είχε κλείσει τα 71 του χρόνια, παρέμενε το διεθνές σύμβολο της τρομοκρατικής οργάνωσης, 11 χρόνια αφότου οι ΗΠΑ σκότωσαν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Για ένα διάστημα, ενήργησε ως προσωπικός γιατρός του Μπιν Λάντεν.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον θάνατό του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να μιλήσει στις 19:30 της Δευτέρας (τοπική ώρα· στις 02:30 ώρα Ελλάδας) για «μια επιτυχημένη αντιτρομοκρατική επιχείρηση» κατά της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

The US killed al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri in a drone strike in Afghanistan, multiple sources say https://t.co/KKpI9Sgue8

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση εναντίον ενός σημαντικού στόχου της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν. Η επιχείρηση ήταν επιτυχής και δεν υπήρξαν απώλειες αμάχων», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Αξιωματούχοι είπαν νωρίτερα πως διεξήχθη πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας εναντίον «σημαντικού» στόχου που ανήκει στην Αλ Κάιντα.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η επιδρομή δεν πρ

Αυτή είναι η πρώτη γνωστή αμερικανική αεροπορική επιδρομή στην Καμπούλ αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν πριν σχεδόν έναν χρόνο, τη 15η Αυγούστου 2021, καθώς αποχωρούσε με εσπευσμένο και χαοτικό τρόπο το διπλωματικό και στρατιωτικό προσωπικό δυτικών κρατών.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, περιορίστηκε από την πλευρά του να επιβεβαιώσει μόνο ότι διεξήχθη αεροπορική επιδρομή με UAV και την καταδίκασε σθεναρά, κάνοντας λόγο περί παραβίασης «των διεθνών αρχών».

#BreakingNews: The Taliban in a statement confirms that US drone strike targeted a house in Shirpur area of capital #Kabul. The #Taliban have condemned the attack as violation of Doha peace agreement & harmful for mutual cooperation in the future. #Afghanistan #KabulExplosion pic.twitter.com/fcFUqQUr71

— Syed Zabiullah Langari (@syed2000) August 1, 2022