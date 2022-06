Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγμα στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας με στόχο ανώτερο στέλεχος εξτρεμιστικής οργάνωσης που ανήκει στον αστερισμό της Αλ Κάιντα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το πλήγμα είχε στόχο τον Αμπού Χάμζα αλ Γιεμένι, «ανώτερο ηγέτη» της Χούρας αντ Ντιν, οργάνωσης προσκείμενης στην Αλ Κάιντα, καθώς κινείτο μόνος με μοτοσικλέτα, κατά το δελτίο Τύπου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Reapers were spotted before the strike.

Also, there are reports of ISR activity over Muhambal / Ariha right now. #Syria https://t.co/EI01R74YIA

— Aleph א (@no_itsmyturn) June 27, 2022