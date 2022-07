Οι Μιλγουόκι Μπακς των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο παρουσίασαν στα social media τη νέα τους φανέλα για την επόμενη σεζόν στο NBA.

Η καινούργια εμφάνιση φέρει το σήμα της Jordan Brand καθώς και αυτό του επίσημου χορηγού της, της Motorola.

Ακόμα διακρίνεται το ειδικό χρυσό σύμβολο στο πίσω μέρος με τον αριθμό 2 για τις δύο κατακτήσεις του πρωταθλήματος στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου από τα «ελάφια».

Οι πρωταθλητές του 2021 θα φοράνε μαύρη φανέλα, με τις πράσινες, λευκές και μπλε λεπτομέρειες.

Οι προσπάθειές λοιπόν του «Greek Freak» και «Thanasis», για ακόμα ένα δαχτυλίδι θα συνοδεύονται για ακόμα μια χρονιά από την εταιρεία του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν, παίρνοντας έτσι κατά κάποιον τρόπο λίγη από την αίγλη του.

The deer comes out at dusk. #FearTheDeer pic.twitter.com/vvI3StzuFz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 27, 2022